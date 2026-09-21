«Не надо демонизировать сахар», – диетолог рассказала, чем опасен полный отказ от сладкого

Полный и резкий отказ от сахара может принести больше вреда, чем пользы. По словам диетолога областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Гусевой, в экспериментах на животных полное исключение сахарозы из рациона – даже при низкожировой диете – приводило к целому ряду негативных изменений. Среди них: ухудшение контроля уровня глюкозы в крови, снижение чувствительности к инсулину (развитие инсулинорезистентности), нарушение состава кишечной микробиоты, признаки воспаления кишечника и печени, а также изменения, связанные с жировой болезнью печени.

Собеседница «Нового Дня» отметила: для поддержания здоровья важно сбалансированное потребление углеводов, а не полное исключение сахара.

«Нет никакой необходимости демонизировать сахар и отказываться от него полностью. Гораздо полезнее сосредоточиться на сокращении добавленных сахаров, читать этикетки, выбирать продукты с понятным составам и отдавать предпочтение цельным продуктам», – добавила врач.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube