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В Москве простились с олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым (ФОТО)

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым, сообщает ТАСС.

Как уже писал «Новый День», Сергей Чепиков скончался 17 сентября в возрасте 59 лет.

Он родился в Хабаровском крае, с 13 лет тренировался в Свердловской области. В 1988 году в Калгари и в 1994 году в Лиллехаммере завоевал золотые олимпийские медали.

После ухода из профессионального спорта занялся политикой. В 2016 и 2021 году был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В предварительном голосовании 2026 года не участвовал.

Фото: Павел Селезнев / ТАСС

Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова

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