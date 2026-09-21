В Москве простились с олимпийским чемпионом по биатлону Сергеем Чепиковым (ФОТО)

Сегодня в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, депутатом Госдумы от Свердловской области Сергеем Чепиковым, сообщает ТАСС.
Как уже писал «Новый День», Сергей Чепиков скончался 17 сентября в возрасте 59 лет.
Он родился в Хабаровском крае, с 13 лет тренировался в Свердловской области. В 1988 году в Калгари и в 1994 году в Лиллехаммере завоевал золотые олимпийские медали.
После ухода из профессионального спорта занялся политикой. В 2016 и 2021 году был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В предварительном голосовании 2026 года не участвовал.
Фото: Павел Селезнев / ТАСС
Екатеринбург, Москва, Елена Владимирова
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