Екатеринбургский депутат обвинил чиновников: «Застраиваете город всяким д*****м»

Депутат Александр Колесников раскритиковал градостроительную политику властей Екатеринбурга. Он считает, что нужно вводить мораторий на застройку жилья, поскольку строительство дорог и социальных объектов не успевает за возведением новостроек.

«Разработка объемно-пространственного регламента застройки города будет рассматриваться на комиссии по городскому хозяйству (ее возглавляет Колесников, – прим. ред.) Передайте [директору департамента архитектуры и градостроительства] Габдрахманову, чтобы был готов. Потому что сейчас то, как застраивается город этим д*****м – это не работа. В деревнях у себя застраивайте этим. А у нас город-миллионик, мы тут родились и выросли. И не надо вот это строить здесь», – возмутился Колесников на заседании думы.

Депутат заявил, что Екатеринбург не нуждается в массовом строительстве жилья. «У нас не хватает дорог, не хватает школ. Нужно вводить мораторий, пока социалка не догонит. А вы еще промзоны отдаете под застройку. Нам заводы нужны, деньги нужны! Вы что, с кафешек будете зарабатывать?» – обратился Колесников к чиновникам.

Досталось от него и городским общественным пространствам: «Они стоят денег, и их обслуживание тоже. Вы их лепите, а потом хвастаетесь ими. Вот, благоустроили набережную. А мы потом будем мучиться с ее обслуживанием». Еще Александр Колесников заявил, что на площадь 1905 года нужно вернуть парковку и сделать ее платной, чтобы приносила доход в городской бюджет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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