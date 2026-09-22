В РПН объяснили отказ от четырехкомпонентной вакцины против гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно обновляет формулу вакцин против гриппа – в зависимости от циркулирующих штаммов. Традиционно производители стремились к четырехвалентным препаратам: например, «Ультрикс Квадри» был основной четырехкомпонентной вакциной в рамках Национального календаря профилактических прививок. Однако с этого года вакцины стали трехкомпонентными.

ВОЗ рекомендовала исключить вирус гриппа B/Yamagata. По словам академика РАН, доктора медицинских наук, заместителя директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, этот компонент последние семь лет практически не встречался в мире и не представлял угрозы для общественного здравоохранения. Поэтому решили уменьшить антигенную нагрузку – в сезоне 2026-2027 годов ВОЗ и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) больше не рекомендуют включать в вакцины этот штамм. К тому же производить трехкомпонентный препарат технологически проще, чем четырехкомпонентный, добавил Горелов.

Помимо этого, в 2026 году ученые обновили все три компонента вакцины против гриппа. По данным глобального мониторинга, в 2025 году циркулирующие вирусы изменились антигенно. В частности, в августе 2025-го появился новый вариант A(H3N2) – он быстро распространился по миру, из-за чего в ряде стран сезон начался раньше обычного. Обновленный вариант «гонконгского» гриппа (H3N2) стал более патогенным. А грипп B/Victoria может дать вторую волну во второй половине сезона – особенно он опасен для детей и пожилых людей.

Как уже писал «Новый День», в Свердловскую область привезли 596 960 доз отечественной вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». 371 тысяча доз предназначена для взрослых и 225 тысяч – для детей. Пока большая часть вакцины находится на складе фармацевтического предприятия. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы, а со следующей недели стартует массовая вакцинация против гриппа. В торгово-развлекательных центрах прививочные пункты начнут работать с октября.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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