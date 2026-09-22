Фестиваль молодежи закончился – пора менять плитку. Плотинку снова перегородили (ФОТО)

Часть Исторического сквера в Екатеринбурге снова огородили забором – после окончания Международного фестиваля молодежи там вновь перекладывают плитку. Рабочие приступили к ремонтным работам на том месте, где всего неделю назад располагалась диджейская сцена.

Напомним, менять плитку на Плотинке начали 18 августа. По контракту подрядчик должен завершить работы до 15 октября. Но на время проведения Международного фестиваля молодежи, который проходил в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, ремонт прерывали. Рабочие в спешке уложили плитку возле нового туристического центра и арт-объекта «Урал» и открыли проход для пешеходов.

Впрочем, горожане и туристы отмечали, что плитка в этом месте шатается и не выглядит прочной. По всей видимости, теперь подрядчик будет завершать начатое. Общая стоимость благоустройства – 100 миллионов рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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