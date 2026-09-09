На Плотинке откроется главный туристско-информационный центр

В Историческом сквере на этой неделе откроется новый туристско-информационный центр. Его площадь составит 400 квадратных метров. Сейчас специалисты завершают в помещении отделочные работы, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Первая очередь будет открыта 11 сентября – в дни проведения в уральской столице Международного фестиваля молодежи. Гостям Екатеринбурга будет доступна вся информация о городе, карты, путеводители, а также сувенирная продукция. Также здесь можно будет выпить кофе, отдохнуть и полюбоваться Историческим сквером. Городу был нужен главный ТИЦ и то, что он будет в центре нашего мегаполиса, – это очень правильно», – сообщил вице-мэр Сергей Плахотин.

В отдельном зале туристско-информационного центра будут представлены корнеры с продукцией и творческими работами уральских мастеров. «Гости смогут познакомиться с камнерезным искусством, уральской кухней, творчеством художников и со всем многообразием Урала и Екатеринбурга в одном месте», – добавила директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина.

В ТИЦ также будут созданы условия для маломобильных граждан, организована работа волонтеров и переводчиков для иностранных туристов.

Объект на Плотинке станет пятым туристско-информационным центром, работающим в Екатеринбурге. Сегодня ТИЦ открыты в креативном кластере «Домна», Музее истории Екатеринбурга, возле стелы Европа-Азия на 17-м километре Ново-Московского тракта и в Водонапорной башне на Плотинке.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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