«Не только дурной пример заразителен», – тренер РМК о том, как приучить ребенка к зарядке (ВИДЕО)

Заставлять ребенка вставать утром на зарядку бессмысленно, если такой привычки нет у самих родителей. Дети впитывают информацию прежде всего от взрослых, поэтому их личный пример – главный мотиватор. Об этом «Новому Дню» рассказала тренер Академии единоборств РМК Мария Сахненко.

Как приучить ребенка к зарядке

«Самая главная мотивация для ребенка – это пример родителей. С самого детства родители вместе с ребенком должны просыпаться и начинать утро с зарядки. Если родитель будет лежать в кровати и заставлять ребенка делать зарядку – конечно, он не станет этого делать. Дурной пример заразителен. И не только дурной», – отметила она.

Как ранее писал «Новый День», сейчас в сезон простуд очень важно, чтобы физическая активность была ежедневной и адекватной, соответствовала возрасту и состоянию организма. Если вы никогда не тренировались, не стоит сейчас начинать с серьезных нагрузок. Достаточно просто больше ходить пешком (лучше на свежем воздухе), добавить утреннюю зарядку, посещение бассейна.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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