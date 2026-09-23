За лето в Свердловской области утонули 37 человек

Управление МЧС по Свердловской области подвело неутешительные итоги летнего купального сезона. С 16 мая по 31 августа в регионе на воде погибли 37 человек, в том числе 6 детей. Несчастные случаи происходили в основном на небольших водоемах: речках и затопленных карьерах. В Екатеринбурге зафиксировано несколько происшествий на реке Пышме, озере Шарташ и Верх-Исетском водохранилище.

«В 60% несчастных случаях причиной стало алкогольное опьянение. Люди выпивали на берегу, затем шли в воду искупаться, и заканчивалось все это печально. Дети тонули, потому что находились без присмотра взрослых. Погибшим – от 6 до 14 лет. Паводковая обстановка тоже повлияла на статистику происшествий на воде. Берега стали скользкими, изменился рельеф дна водоемов. Были случаи, когда рыбаки, не соблюдая мер безопасности, срывались в воду, и их уносило сильным течением. Был случай гибели человека в Каменск-Уральском районе. Отец с двумя детьми катались на сапах. Мужчина был без спасательного жилета. Он упал с сапа, и его унесло течением», – рассказал заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов на пресс-конференции.

По его словам, в летний сезон водоемы регулярно патрулировали комиссии с участием сотрудников МЧС, полиции и местных администраций. Во время рейдов было оформлено 437 административных протоколов. Из них 133 – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть патрули обнаруживали детей, которые были у воды без присмотра взрослых.

Морозов подчеркнул, что профилактические меры дают результат: за последние пять лет случаи гибели людей на водоемах в Свердловской области сократились в среднем на 20-30%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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