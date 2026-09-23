Африканского студента осудили в Екатеринбурге за попытку сбыта наркотиков

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор студенту одного из уральских вузов, гражданину Республики Экваториальная Гвинея Нгуему Афангу Жэму Энгонга. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет в крупном размере (ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе суда, молодому человеку назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как уже писал «Новый День», в апреле 2026 года неизвестный собеседник в мессенджере предложил Нгуему заработать. Студент должен был брать наркотики в одних тайниках, а затем размещать их в других местах и делать визуальные подсказки (фото, видео) для покупателей.

2 мая полиция остановила юношу для проверки документов. При себе у него были обнаружены несколько зип-пакетов с наркотическим веществом синтетического происхождения. Всего сотрудниками полиции было изъято 8,88 г наркотического средства, что является крупным размером.

Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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