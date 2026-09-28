«Ждем к концу года». В России начнут продавать шприц-ручки с адреналином

В России начнут продавать шприц-ручки с адреналином отечественного производства. Об этом стало известно на Первом межрегиональном конгрессе по аллергологии и иммунологии в Москве. Регистрацию препарата начала компания «Промомед». «К концу года ждем», – сообщила врач Олеся Иванова.

Планируется, что выпускать будут шприц-ручки с препаратом в двух дозировках – взрослой и детской, как и в зарубежных аналогах. Автоинжектором сможет пользоваться сам пациент или тот, кто находится рядом. Напомним, адреналин применяется при анафилактическом шоке, когда затрудняется дыхание и резко падает давление. Это состояние считается жизнеугрожающим и требует экстренных мер, счет идет буквально на минуты. Препарат вводят внутримышечно в среднюю треть бедра. При этом даже после улучшения состояния требуется госпитализация из-за риска поздней фазы аллергической реакции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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