Выпускники УрФУ получат свои мантии спустя 3 месяца после выпускного

Выпускникам УрФУ спустя три месяца после вручения дипломов выдадут мантии, которые они не получили в день праздника. Оргкомитет собрал заявки, чтобы все, кто до сих пор хочет, могли получить свои торжественные комплекты.

Выдача наборов для бывших студентов продлится в течение трех дней – с 30 сентября по 2 октября. Как ранее писал «Новый День» , в день выпускного в УрФУ студентам не успели доставить мантии и конфедератки из-за проблем с поставщиком. Он не успел вовремя изготовить заказ.

Екатеринбург, Арина Кокорина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42