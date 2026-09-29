Временные трибуны откроют на матч сборной России по футболу на «Екатеринбург Арене»

На «Екатеринбурге Арене», где 3 октября 2026 года состоится матч Россия – Намибия откроют для зрителей сборно-разборные трибуны. В последний раз для футбола дополнительные конструкции использовались в 2022 году – на игре Урал – Спартак.

Напомним, что временные трибуны, которые в народе провали «уши», были построены для Чемпионата мира по футболу, проходившем в 2018 году. В пресс-службе «Екатеринбург Арены» «Новому Дню» пояснили, что трибуны находятся в рабочем состоянии и эксплуатируются в соответствии с установленными требованиями безопасности. За состоянием конструкций осуществляется необходимый контроль, поэтому возраст временных трибун, которым исполнилось уже 8 лет, сам по себе не является показателем их небезопасности.

Для матчей футбольного клуба «Урал» трибуны практически не используются. Чаще всего их открывают для концертов. Например, в этом году их использовали во время концерта «РукиВверх», а в следующем году их будут задействовать на концерте Басты.

Согалсно изначальному замыслу, «уши» должны были разобрать после Чемпионата мира, потом их решили оставить под Универсиаду. В последний раз вопрос о разборе трибун поднимали в прошлом году. Тогда стоимость демонтажа оценили в 1 миллиард рублей.

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