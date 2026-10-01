Уральские новички в Госдуме вошли в комитеты по ИИ, строительству и промышленности

Депутаты Госдумы IX созыва выбрали профильные комитеты, в которых будут работать в ближайшие пять лет.

Так, первый секретарь свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев, который впервые стал депутатом Госдумы, вошел в состав только что созданного комитета по цифровому развитию и искусственному интеллекту.

Бывший депутат заксо от ЕР Алексей Свалов выбрал комитет по строительству и ЖКХ, где уже работает свердловчанин Сергей Бидонько, а их однопартиец Владимир Смирнов – комитет по промышленности и торговле.

Военврач Дарья Светяш будет работать в комитете по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Депутаты со стажем сохраняют прежние направления деятельности. Павел Крашенинников, как и ожидалось, возглавил комитет по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству.

Андрей Альшевских остался в комитете по безопасности и противодействию коррупции, Лев Ковпак – по бюджету и налогам, Зелимхан Муцоев – по международным делам, представитель «Новых людей» Александр Демин – по экономической политике. Жанна Рябцева вошла в комитет по контролю и регламенту.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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