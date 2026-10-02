Капитанскую повязку сборной России на матче в Екатеринбурге посвятили уральскому року

Капитан сборной России по футболу Алексей Миранчук выйдет на матч с Намибией в специальной повязке, дизайн которой посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. Товарищеский матч национальных сборных состоится 3 октября на «Екатеринбург Арене».

Капитанскую повязку представили на пресс-конференции российской команды. В основе ее дизайна – эстетика Свердловского рок-клуба. Буква С – Captain – объединена с логотипом юбилея, а ещё одним элементом стала строка песни группы «Наутилус Помпилиус»: «Я хочу быть, и я буду с тобой».

«Специальная капитанская повязка продолжает традицию сборной России использовать в матчах в разных городах элементы, связанные с культурой и особенностями принимающего региона», – сообщили в пресс-службе РФС.

Напомним, 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. Многие культурные и спортивные события в городе приурочены к юбилею Свердловского рок-клуба, из которого вышли такие группы как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» и другие. Тематическое шоу перед матчем Россия – Намибия также будет посвящено свердловскому року, запланировано выступление певицы Юлии Чичериной.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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