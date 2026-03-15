Исполнилось ровно 40 лет со дня создания Свердловского рок-клуба

Сегодня исполнилось 40 лет со дня создания Свердловского рок-клуба. 15 марта 1986 года решение о его создании приняли Свердловский областной комитет ВЛКСМ, областной совет профсоюзов и Управление культуры Свердловской области.

«Я думаю, в рождении Свердловского рок-клуба было два ключевых момента. Первый – это март 1986 года, ровно 40 лет назад, когда партийные боссы подписали положение о его учреждении. То есть появилась бумага, подтверждающая, что это официальная организация. До того момента всё это были какие-то фантазии и подпольные встречи. Я присутствовал там – стоял на улице, когда несколько человек (среди них были Коля Грахов и Илья Кормильцев) зашли в отдел культуры и вышли с бумагой в руках: «У нас есть рок-клуб!» Второй момент – уже в июне прошел первый фестиваль Свердловского рок-клуба», – рассказал газете «Известия» один из ветеранов Свердловского рок-клуба, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Как уже писал «Новый День», 2026 год в Екатеринбурге был объявлен Годом уральского рока. Посвященные ему мероприятия стартовали 4 февраля: на сцену ККТ «Космос» вышли ветераны Свердловского рок-клуба – «Чайф», Вадим Самойлов, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин.

В списке запланированных на этот год мероприятий – концерт, посвященный Году Уральского рока, в День города; фестиваль молодежных рок-групп в ЦПКиО имени Маяковского; спектакли, основанные на музыке уральских рок-групп; реставрация записей артистов Свердловского рок-клуба; издание партитур их песен. На 18 мая запланировано открытие памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову, во многих фильмах которого звучит музыка уральских рок-групп.

Екатеринбург, Елена Владимирова

