Высота снежного покрова на Урале местами достигла 15 см

В ночь на 3 октября в северной части Свердловской области выпал снег.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», самые обильные осадки отмечены в поселке Кытлым (окрестности Карпинска) – здесь высота снежного покрова достигла 15 см. В Североуральске выпало 7 см снега, в Кушве – 4 см. Также снегопады прошли в Качканаре, Ивделе, Атымье.

Сегодня утром губернатор Свердловской области Денис Паслер предупредил уральцев о непогоде. «Уважаемые уральцы! В ближайшие дни на территории Свердловской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Дал поручения профильным ведомствам и структурам, главам муниципалитетов – принять все необходимые меры для обеспечения безопасности», – отметил Паслер.

Карпинск, Елена Владимирова

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