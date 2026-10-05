С начала года самокатчики сбили более 70 пешеходов

С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 79 случаев наезда пользователей электросамокатов на пешеходов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе облГАИ, это на 4,8% меньше, чем в 2025 году. В результате наездов травмы получил 71 человек, в том числе 29 детей и подростков.

Как уже сообщал «Новый День», всего с начала 2026 года на Среднем Урале зарегистрировано 288 ДТП с участием СИМ против 172 – за аналогичный период 2025 года. Рост составил 67%. Погибли два человека, травмы разной степени тяжести получили 152 человека (в прошлом году – 146), из них 62 – подростки младше 18 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube