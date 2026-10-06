Овечкин сыграет последний сезон в НХЛ

Александр Овечкин объявил, что играет последний сезон в НХЛ – для спортсмена он станет 22-м. Карьеру в НХЛ знаменитый российский хоккеист начал ровно 21 год назад – 5 октября 2005 года.

«Еще вчера был мой первый год в НХЛ, а сейчас уже 22-й сезон. И время прошло по щелчку пальца. Давайте сделаем что-то особенное в этом сезоне», – заявил Овечкин.

После завершения контракта с «Кэпиталз» (летом он подписал документы сроком на год) Овечкин вернется в Россию. Ранее он обещал, что карьеру закончит в родном московском «Динамо». Спортивные обозреватели полагают, что столичный клуб может не потянуть такого игрока, и просто устроит прощальный матч для легенды.

Екатеринбуржцы уже имели возможность посмотреть на Овечкина на льду – в прошлом году другой легендарный хоккеист Павел Дацюк организовал благотворительный матч The Magic Game, куда приехали многие его партнеры по национальной сборной. В том числе Ови, который незадолго до этого поставил рекорд по числу заброшенных шайб в НХЛ (на текущий момент рекорд не взят, он составляет 929 голов). Тогда же Овечкин посетил квартал «Архангел Михаил», осмотрел новый RCC Gym, стрелковый тир и уличную выставку машин – победителей «Дакара».

Екатеринбург, Елена Сычева

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