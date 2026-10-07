Почти 65% детей мигрантов справились с тестированием по русскому языку

64,5% детей из семей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025/2026 году посещали более 4,3 тысячи детей иностранцев.

По словам замдиректора департамента образования администрации Екатеринбурга Елены Кречетовой, в тестировании приняли участие 1239 человек. Дети, не справившиеся с экзаменом, были направлены на курсы изучения русского языка как иностранного, чтобы позже пройти тестирование повторно. Такие курсы организованы в 13 школах города. За прошедший учебный год их окончили 270 человек: 233 ребенка успешно сдали тест и были зачислены в школу. Еще 37 человек тестирование не прошли – 12 из них продолжат обучение на курсах в этом учебном году, а 23 человека вернулись на родину.

Как ранее писал «Новый День», требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей иностранцев, поступающих в школы, появилось весной 2025 года. Дети иностранцев, поступающие в первые классы, проходят только устное собеседование, включающее диалог, рассказ о том, что они видят на предложенных карточках и ответы на вопросы учителя-собеседника. Для ребят более старших классов в тестовое задание может быть включено: написание сочинения, чтение с выражением, пересказ прочитанного текста. После окончания тестирования педагоги заполняют протоколы, и в течение 3-х дней информация направляется в образовательную организацию, куда планируют поступать дети. В зависимости от результата ребенок либо зачисляется в школу, либо в течение 3-х месяцев укрепляет знание русского языка и снова приходит на тестирование.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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