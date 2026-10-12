Больше половины лесных пожаров в Свердловской области случились по вине человека

Пожароопасный сезон в Свердловской области длился с 15 апреля по 9 октября. Всего за это время потушили 115 лесных пожаров на общей площади 2,6 тысячи га: в лесах на площади 2,5 тысячи га, на землях иных категорий – 11 га, в населенных пунктах – 3 га. Больше половины всех возгораний возникли из-за того, что люди нарушали правила пожарной безопасности.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, самый крупный пожар тушили в Ивдельском лесничестве – в ликвидации принимали участие 100 человек, 15 единиц спецтехники и 2 вертолета Ми-8. Тогда огонь охватил более 1,5 тысячи га. Справиться с ним удалось с помощью опашки кромки лесного пожара тяжелой спецтехникой, а также благодаря применению технологии встречного пала.

В целом 98% всех лесных пожаров удалось потушить в первые сутки после возгорания.

Как уже писал «Новый День», за пожарный сезон 2026 года в Уральском Федеральном округе боролись с 1782 пожарами на общей площади 640 тысяч га. По сравнению с прошлым годом это в 3,5 раза больше по числу возгораний и в 80 раз – по охваченной огнем территории.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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