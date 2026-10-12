Лето имени дефицита – как россияне пережили нехватку топлива на АЗС

Лето 2026 года запомнится россиянам внеплановыми ремонтами НПЗ и изменением логистики, когда в регионах России начались перебои с поставками бензина на АЗС. Страна пережила две волны дефицита: июнь-июль и конец июля – август. После 1 сентября ситуация начала постепенно выправляться.

«Новый День» провел опрос посетителей сайта и выяснил, ощутили ли граждане дефицит бензина.

70,14% (1076 человек) признались, что да, в регионах их проживания вводились лимиты на продажу топлива. Еще 11,8 процента проголосовавших ощутили, что после проблем с поставками бензин подорожал. 6,58% проголосовавших не ощутили этим летом вообще никаких затруднений с топливом, а 4,5% сообщили, что у них нет машины и никаких проблем с бензином, соответственно, у них не было.

Екатеринбург, Елена Васильева

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