Екатеринбургский зоопарк ищет нового льва для дочери Эрни

В зоопарк Екатеринбурга привезут нового льва, который станет партнером для одной из дочерей умершего Эрни.

Напомним, на прошлой неделе в зоопарке скончался 19-летний лев Эрни. За свою жизнь он стал отцом 16 детенышей, включая львицу Миру, которой теперь подбирают пару. Как обещают сотрудники, поиск партнера для Миры не затянется.

«Животное будут искать среди приплода других зоопарков. При выборе специалисты связываются с коллегами и ищут особь подходящего возраста, уточняют родственные связи, чтобы не привезти в пару двоюродную родню», – рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Екатеринбург, Арина Кокорина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42