Еще одна авиакомпания начнет полеты из Кольцово на Фукуок и в Нячанг

С 26 октября вьетнамская авиакомпания будет чартером отправлять туристов на Фукуок. Самолеты на остров будут летать дважды в 10-11 дней.
С 1 ноября перевозчик планирует запустить рейсы до Нячанга. Частота рейсов составит также 2 раза в 10-11 дней. Авиакомпания будет перевозить туристов на широкофюзеляжных самолетах Airbus А-330-300, способных брать на борт почти 380 пассажиров.
Чартерная программа рассчитана на всю зиму. Как писал «Новый День», прямые рейсы в Нячанг есть у «Аэрофлота» – они появились еще в 2025 году.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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