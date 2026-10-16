Участника нападения на академика Зезина оставили под стражей до 26 ноября

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского суда Екатеринбурга о продлении до 26 ноября ареста Александру Реверуку, которого обвиняют в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Реверука просил отменить постановление как незаконное и необоснованное и принять по материалу новое решение, но суд не нашел для этого оснований.

Как уже писал «Новый День», известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля в возрасте 67 лет, а 27 июля его друг, депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят, Александр Реверук и Аркадий Вагнер, повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом.

Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин. Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвиняя ученых в похищении детей.

Известно, что в 2011 году 23-летний Александр Реверук, служивший тогда инспектором ДПС в Екатеринбурге, покалечил коллегу, случайно выстрелив ему в пах.

30 и 31 июля оба обвиняемых были арестованы до 28 сентября, 23 сентября им продлили меру пресечения до 26 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова