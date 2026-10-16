российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Участника нападения на академика Зезина оставили под стражей до 26 ноября

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского суда Екатеринбурга о продлении до 26 ноября ареста Александру Реверуку, которого обвиняют в нападении на академика Никиту Зезина. Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Реверука просил отменить постановление как незаконное и необоснованное и принять по материалу новое решение, но суд не нашел для этого оснований.

Как уже писал «Новый День», известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля в возрасте 67 лет, а 27 июля его друг, депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят, Александр Реверук и Аркадий Вагнер, повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом.

Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин. Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвиняя ученых в похищении детей.

Известно, что в 2011 году 23-летний Александр Реверук, служивший тогда инспектором ДПС в Екатеринбурге, покалечил коллегу, случайно выстрелив ему в пах.

30 и 31 июля оба обвиняемых были арестованы до 28 сентября, 23 сентября им продлили меру пресечения до 26 ноября.

Екатеринбург, Елена Владимирова