«Циничное убийство», – депутат заявил, что известный уральский селекционер стал жертвой преступления

Депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что выдающийся уральский селекционер, директор ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» Никита Зезин скончался после того, как его избил неизвестный мужчина.

Как сообщил на своей странице в соцсети Вячеслав Вегнер, 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей в возрасте 8-10 лет квадроциклах. Техника застряла в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать.

«Примерно в 18:00 к институту подъехало четыре джипа. Из одного вышли две спортивного вида особи, один представился Аркашей и изрыгая мат ударил Никиту Николаевича в голову, он попытался прикрыть голову, но удары сыпались прицельно. Затем последовали удары ногами, все сопровождалось криками и угрозами», – рассказал Вегнер.

24 июля Никита Зезин скончался. Ему было 67 лет.

Вегнер заявил, что направил заявление о необходимости тщательно расследовать это преступление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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