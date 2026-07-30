Задержан второй обвиняемый по делу об избиении ученого Никиты Зезина

В рамках расследования уголовного дела об избиении директора УралФАНИЦ Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина задержан еще один житель Екатеринбурга – 39-летний мужчина. Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, ему предъявлено обвинение в совершении группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье – 7 лет лишения свободы.

«По версии следствия, 13 июля 2026 года вблизи дома по улице Главной в городе Екатеринбурге обвиняемый, действуя совместно со знакомым, который также обвиняется в хулиганстве, в ходе возникшего конфликта применил физическую силу в отношении 58-летнего мужчины, который совместно с 67-летним пенсионером пресекал совершаемое несовершеннолетними правонарушение. В настоящее время оба фигуранта задержаны, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявили в СУ СКР.

Как уже писал «Новый День», известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля в возрасте 67 лет, а 27 июля его друг, депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом. Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин. Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвиняя ученых в похищении детей.

29 июля был задержан 38-летний житель Екатеринбурга Александр Р. Ему предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Известно, что В 2011 году 23-летний Александр, служивший тогда инспектором ДПС в Екатеринбурге, покалечил коллегу, случайно выстрелив ему в пах.





Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42