Второй обвиняемый по делу об избиении ученого не признает свою вину (ФОТО)

В Октябрьском суде Екатеринбурга решается вопрос о мере пресечения Аркадию Вагнеру – второму обвиняемому по делу об избиении ученого-селекционера, директора Научного центра РАН Никиты Зезина и его заместителя Александра Шанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор просит заключить Вагнера под стражу на 2 месяца, до 29 сентября. Сам Аркадий не признает вину, говорит, что в момент конфликта был в состоянии аффекта. По его версии, он испугался за ребенка, которому ученые якобы сказали: «Сейчас мы вас палкой будем воспитывать, фашисты», и просто толкнул Зезина в плечо, а серьезных травм не наносил. Родственники Вагнера обвиняют СМИ, пишущие об инциденте, во лжи.

Накануне, 30 июля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения главному обвиняемому, 38-летнему Александру Реверуку. Судья принял решение заключить фигуранта под стражу на два месяца – до 26 сентября.

Касаясь обстоятельств дела, Реверук заявил, что к смерти Никиты Зезина непричастен: «Человек умер по естественным причинам. Я не причастен. Человек больной, получил инфаркт».

Екатеринбург, Дарья Деменева, Елена Владимирова

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