Обвиняемого в избиении ученого арестовали до 26 сентября (ФОТО)

Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Александру Реверуку – одному из фигурантов дела об избиении ученого Никиты Зезина. Обвиняемого отправят под арест до 26 сентября.

Как уже писал «Новый День», перед началом заседания в суд приехали «группы поддержки» с обеих сторон. Депутат заксо Вячеслав Вегнер, который был знаком с Зезиным много лет, считает, что квалификация уголовного дела должна быть изменена с «хулиганских действий» на более тяжкую ст. 111 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Поддержать обвиняемого приехали его деловой партнер Вячеслав Бабин, мать и гражданская жена. Все они считают, что Александр невиновен.

Сам Реверук просил не отправлять его в СИЗО, так как он единственный кормилец в семье – у него двое детей, жена находится в отпуске по уходу за младшим ребенком.

Как уже писал «Новый День», известный селекционер Никита Зезин скончался 22 июля в возрасте 67 лет, а 27 июля его друг, депутат заксо Вячеслав Вегнер заявил, что за несколько дней до этого ученого избили. 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через 9 дней Никита Зезин умер в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом. Расследование взял на контроль Александр Бастрыкин. Вторая сторона конфликта подала встречное заявление, обвиняя ученых в похищении детей.

Утром 29 июля был задержан 38-летний житель Екатеринбурга Александр Р. Ему предъявлено обвинение в совершении хулиганских действий в отношении двух мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Известно, что В 2011 году 23-летний Александр, служивший тогда инспектором ДПС в Екатеринбурге, покалечил коллегу, случайно выстрелив ему в пах. Вечером 29 июля задержали второго фигуранта – Аркадия.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42