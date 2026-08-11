Второй обвиняемый в нападении на академика Зезина останется в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию на арест Аркадия Вагнера – второго обвиняемого по делу о хулиганском нападении на академика Никиту Зезина.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, адвокат Вагнера подал апелляционную жалобу на его арест и попросил для своего подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Аркадий Вагнер останется под стражей по 28 сентября 2026 года включительно.

Как ранее писал «Новый День», 13 июля директор УрФАНИЦ Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через девять дней Никита Зезин скончался в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом.

Александру Реверуку и его бизнес-партнеру Аркадию Вагнеру было предъявлено обвинение в хулиганстве. Оба отрицают, что избивали пожилого человека, хотя конфликт попал на камеру видеонаблюдения. По решению Октябрьского суда Реверук помещен под стражу до 27 сентября, Вагнер – до 28 сентября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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