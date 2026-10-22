Человек-паук, Чернецкий или Мойдодыр: кого екатеринбуржцы хотели бы видеть мэром (ВИДЕО)

«Новый День» спросил у людей на улице, кого они считают хорошей кандидатурой на должность главы города. Подробности – в видео.

Кто будет новым мэром Екатеринбурга?

Напомним, сегодня губернатор Свердловской области Денис Паслер объявил отбор кандидатов на пост мэра, и уже сформировал комиссию по предварительному отбору претендентов.

Предложения будут приниматься до 12 декабря. Предлагать кандидатов могут парламентские партии, Общественная палата и Ассоциация муниципальных образований.

Екатеринбург, Арина Кокорина, Степан Фатхиев

© 2026, РИА «Новый День»

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