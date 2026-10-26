Корпуса и кампусы УрФУ вернулись к обычному режиму работы после фестиваля молодежи

Период гибридного формата работы Уральского федерального университета, который временно вводился с начала сентября, заканчивается во всех институтах вуза. Все студенты, и екатеринбуржцы, и иногородние, возвращаются в учебные аудитории, сообщает телеграм-канал УрФУ.

Два института УрФУ – ИРИТ-РТФ и ИнЭУ – начинают обживать новые корпуса в Новокольцовском кампусе. На этой неделе пары пройдут уже на новой площадке.

Как уже писал «Новый День», в сентябре кампус УрФУ стал одной из площадок Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Местные студенты учились в гибридном формате, иногородние – удаленно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube