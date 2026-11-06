В Сухом Логу ветер сорвал часть крыши с техникума

Сегодня в Сухом Логу шквалистый ветер сорвал часть крыши многопрофильного техникума.

Глава города Рафаил Мингалимов рассказал, что обошлось без пострадавших. «Учеба не прерывается – занятия идут по расписанию. Сейчас на месте специалисты осматривают повреждения и принимают меры, чтобы все было безопасно. После занятий студентов отпустят домой. Затем займемся последствиями: посчитаем ущерб и определим дальнейшие действия», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в поселке Пышма сорвало крышу со здания средней школы, в Каменске-Уральском были аварийные отключения электричества.

Последствия шквала затронули и Екатеринбург. На улице Белинского в районе остановки «Библиотека Белинского» дерево упало на припаркованный автомобиль. На улице Лобкова, 8, на проезжую часть рухнули два дерева. На перекрестке улиц 8 Марта и Фрунзе штормовой ветер снес киоски.

Сухой Лог, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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