ЦИК предложил двух человек в новый состав Свердловского избиркома

Центризбирком РФ предложил двух человек в новый состав избирательной комиссии Свердловской области. Как сообщает пресс-служба ИКСО, это председатель комиссии Елена Клименко и ее заместитель Ирина Бастрикова.

Как уже писал «Новый День», 21 октября заксобрание начало принимать документы по выдвижению кандидатур в новый состав Избирательной комиссии Свердловской области, который будет работать с 2026 по 2031 год. До 19 ноября вносить предложения по кандидатам могут политические партии, общественные организации, муниципальные думы, действующий областной избирком и ЦИК РФ.

Согласно законодательству, половину комиссии, 7 человек, выберут депутаты заксо, еще 7 назначит губернатор. После этого ЦИК предложит своего кандидата на пост председателя ИКСО.

Новому составу предстоит работать на выборах депутатов гордумы Екатеринбурга в 2028 году, президента России в 2030 году, заксобрания и Госдумы в 2031.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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