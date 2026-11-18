Житель поселка Большая Зверева Ирбитского района обратился в Россельхознадзор, пожаловавшись на бесконтрольный выпас скота.

При рассмотрении обращения специалисты действительно выявили нарушения. Было установлено, что лошади, крупный и мелкий рогатый скот свободно ходят по соседним участкам и даже заходят на территорию действующей молочной фермы. Кроме того, животные не зарегистрированы, что является нарушением ветеринарных правил учета.

В итоге от владельца требуют оборудовать ограждения на своем участке и маркировать животных. Для этого Россельхознадзор направил соответствующие материалы в администрацию Ирбитского муниципального округа.

Отметим, подобные случаи происходят по всей Свердловской области, и даже в региональном центре. Так, «Новый День» писал о свином нашествии в Екатеринбурге. Накануне особей заметили на Пехоте в районе улицы Софьи Перовской. Несмотря на то, что свиньи представляют опасность для людей, они находятся на свободном выгуле.

Острее всего проблема с безнадзорным выгулом свиней стоит в Ревде. Животные с «фермы» Анатолия Луткова уже в течение нескольких лет бродят по городу, роются в помойках, бегают по проезжей части и гуляют на детских площадках. В 2025 году суд постановил изъять животных, но Лутков решение оспорил, и теперь дело рассматривают заново.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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