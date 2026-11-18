Стало известно о состоянии пациента, которому сделали прививку от рака, и у которого после этого пропали все метастазы, передает «Новый День». Как сообщила президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, за ним установлено пристальное наблюдение. «Он чувствует себя хорошо, исследования идут», – сказала она, однако предупредила, что нужно дождаться окончания исследований на эту тему.

«Чтобы не было такого – вбросили СМИ информацию про вакцину от рака, и люди начали сходить с ума, у нас обрывался телефон горячей линии – люди спрашивали, где привиться, чтобы никогда не заболеть. Мы должны констатировать сначала медицинский доказательный эффект, должно пройти время, мы должны пронаблюдать за этим человеком, но пока результаты очень хорошие», – добавила она в беседе с «Новым Днем».

Напомним, персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину «Неонковак» для лечения меланомы кожи применили в Национальном медицинском исследовательском центре.

По словам Борововой, это не единственная российская прорывная технология, которая позволяет убрать метастазы. «У нас сейчас пришли инновации, и в 2027 году мы видим, что они включены уже в программу государственных гарантий, в список ЖНВЛП. И с тяжелейшими поражениями метастатическими, в том числе висцеральными, то есть центральной нервной системы, мозга, мы имеем возможность, дав пациенту эту терапию, иметь возможность его ввести в стойкую ремиссию, в стойкое примирение со своим метастатическим процессом. И при применении этих технологий метастазы уходят практически совсем. То есть человек получает фактически выздоровление. Этих пациентов мы буквально прикатываем на каталке, это люди, у которых счет идет на часы. Но применив эти инновационные технологии, человек возвращается даже на работу. То есть он даже фактически не инвалидизируется. Поэтому такие технологии, действительно прорывные, должны иметь особый карт-бланш, чтобы быстро входить в практику применения, – добавила Ирина Боровова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2026, РИА «Новый День»

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