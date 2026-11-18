У препаратов на основе семаглутида появилась новая дозировка – 7,2 мг. Ее эндокринологи будут назначать тем пациентам, кто уже дошел до прежнего максимума в 2,4 мг, но не наблюдает дальнейшего снижения веса и индекса массы тела в течение четырех недель и более.

Начальная дозировка семаглутида составляет 0,5 мг. Как правило, за эффективностью препарата врачи наблюдают в течение 1-3 месяцев и при неудовлетворительном результате дозу повышают. Раньше, если пациент принимал препарат первого поколения, а эффекта не было на максимальной дозировке, его переводили на средство следующего поколения, более мощное по связи с рецепторами.

Но теперь, как рассказала на Евразийском международном медицинском форуме в Екатеринбурге гастроэнтеролог медицинского центра «Кволити Мед», доцент кафедры госпитальной терапии УГМУ Регина Хлынова, при недостаточном эффекте от терапии в дозе 2,4 мг врачи могут назначить пациенту следующую дозировку с более широким шагом – в 7,2 мг.

«Мы все хорошо знаем эту ситуацию, когда у пациента, как говорится, вес встал. Теперь в ряде клинических ситуаций нам стала доступна новая дозировка – 7,2 мг. Мы пробуем ее применять, обсуждаем с коллегами, и я думаю, что у нас получится объединить усилия и наработать опыт ведения пациентов на такой высокой дозировке. Мы уже дискутировали с врачами на круглых столах – это действительно кажется большим шагом. Конечно, некоторые доктора, обмениваясь опытом, делают некие промежуточные действия, но официальная инструкция нам позволяет действовать сразу по такой схеме. Мы с каждым годом расширяем границы лечения ожирения. Сегодня у нас есть нужные инструменты – важно лишь вовремя их применить и не ждать дальнейшего роста индекса массы тела», – отметила она на форуме.

Екатеринбург, Дарья Деменева