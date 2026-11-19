Сегодня в Екатеринбурге началась запись детей на свободные места в лагеря на время зимних каникул. В этом сезоне гостей принимает только один загородный лагерь – «Уральские самоцветы». Подать заявление можно в течение семи дней через «Госуслуги», а также лично в МФЦ либо в образовательной организации.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, смена продлится с 24 по 30 декабря. Отдохнуть смогут более 260 детей в возрасте от 6,5 до 18 лет. Неделя пребывания в загородном лагере обойдется родителям в 9304,70 рубля.

«Уральские самоцветы» располагают развитой инфраструктурой для отдыха детей. В распоряжении ребят – бассейн, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, воркаут-зоны, пространства для занятий большим и настольным теннисом, библиотека, помещения для вокальных, танцевальных и других творческих занятий.

Как уже писал «Новый День», всего за лето 2026 года в свердловских лагерях отдохнули около 256 тысяч детей – это примерно половина всех школьников региона. Из них в загородных оздоровительных лагерях побывали 89 423 ребенка, в санаториях – 21 590, в лагерях дневного пребывания – 142 567. Еще 1681 ребенок отправился на отдых по программе «От уральских гор до Черного моря». Всероссийские детские центры приняли 684 юных уральца. Около половины всех отдыхающих – дети в возрасте 9-10 лет. По словам руководителя Ресурсного детского центра «Уральские каникулы» Артема Мелентьева, среди тематических смен в лагерях самыми востребованными оказались робототехника, профориентация, креативные индустрии и туризм.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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