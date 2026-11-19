В Свердловской области на 42-м километре Тюменского тракта под Белоярским произошла смертельная авария. Там столкнулись Renault Logan, фургон Sollers Atlant и большегруз MAN. Пассажирка легкового автомобиля погибла на месте.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водитель Renault ехала слишком быстро в снегопад и не справилась с управлением. Машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она врезалась в грузовой фургон Sollers Atlant. После удара легковушку отбросило под фуру MAN.

В аварии погибла 51-летняя пассажирка легковушки, жительница Богдановича. За рулем Renault Logan была 53-летняя жительница Богдановича с 13-летним водительским стажем. За нарушение правил дорожного движения ее штрафовали дважды. Женщина рассказала инспекторам, что ехала из Екатеринбурга домой, когда машину занесло и выбросило на встречную полосу. Освидетельствование показало, что все водители, попавшие в аварию, были трезвы.

На месте ДТП работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Они провели необходимые проверки и сейчас выясняют все обстоятельства аварии. По факту случившегося проводится расследование.

Как уже писал «Новый День», в 2026 году число погибших на дорогах федерального значения вне населенных пунктов выросло на 44%. Самым аварийным участком стал Тюменский тракт: там произошла 71 авария, 25 погибших и 888 раненых. Обновление федеральной трассы Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени должны завершить в этом году. В работе находятся 110 километров – треть всего Тюменского тракта. Дорога станет полностью четырехполосной.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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