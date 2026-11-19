Екатеринбург готовится праздновать день ангела – 7 декабря уже традиционно город отмечает день своей покровительницы, святой великомученицы Екатерины Александрийской. Вопреки распространенному мнению, уральская столица была названа в ее честь, а не в честь супруги императора Екатерины Первой.

Заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич рассказала, что по уже сложившейся традиции меценаты организуют для всех участников праздничного крестного хода чаепитие у часовни святой Екатерины. Также фонд продолжит традицию дарить подарки всем родившимся в этот день, – представители благотворительной организации посетят каждый роддом города.

«В этом году руководство города поддержало инициативу фонда по праздничной подсветке улиц: накануне и в день праздника город окрасится в сине-белый цвет. Подсветку можно будет увидеть на здании администрации города, Макаровском мосту, проспекте Ленина, в историческом сквере и на других объектах, – поделилась Татьяна Прусевич. – Также запланирована большая поздравительная кампания на медиафасадах города, в которой будут задействованы более 20 экранов, а также фасад «УГМК-Арены».

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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