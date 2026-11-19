В Екатеринбурге вынесен приговор 50-летнему бизнесмену Андрею Шевнину, Ленинский райсуд признал его виновным в изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц в 1994 году. Шевнину тогда было 18 лет. По решению суда, он отправится в колонию строгого режима на 14 лет, хотя прокурор запрашивал 25.

Так как преступление было совершено больше 30 лет назад, то Шевнина судили по Уголовному кодексу РСФСР, а не по нынешнему российскому законодательству. Максимальный срок за «умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием» (п.п. «е», «н» ст. 102 УК РСФСР) – 15 лет лишения свободы. Также эта статья предусматривала и высшую меру наказания, то есть смертную казнь, однако с 1999 года в стране действует мораторий на нее, поэтому ликвидировать педофила и убийцу нельзя.

Суд отменил наказание за изнасилование за давностью лет, назначив приговор только за убийство – закон позволяет это, так как если за преступление предусмотрена смертная казнь, то вопрос о применении срока давности решает суд.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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