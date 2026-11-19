Екатеринбургские депутаты устроили разнос и.о. директора транспортного департамента Николаю Вахлову во время обсуждения социально-экономического прогноза развития города на 2027-2029 годы. При этом самого чиновника на заседании не было.

Согласно прогнозу, в ближайшие три года в Екатеринбурге будет введено 5,5 миллиона квадратных метров жилья. Депутаты заявили, что в городе растет количество многоэтажек, но снижается транспортное обеспечение населения.

«В 2025 году на общественном транспорте было совершено 252 миллиона поездок. Но даже этого объема не хватило, потому что люди толпились на конечных остановках, ожидая автобусы по 30-40 минут. В 2026 году заложено снижение количества перевозок на 11%. Домов становится больше, а транспорта нет. Товарищ Вахлов думает своей головой, что он делает?» – возмутился депутат Михаил Вечкензин. По его словам, в городе 80 конечных остановок не оборудованы должным образом. На некоторых нет даже туалета, водителям негде помыть руки после рейса.

Коллегу поддержал Александр Колесников. Он заявил, что застраиваемые новые кварталы не обеспечены школами, детсадами и поликлиниками. Город не нуждается в таком количестве жилья, а транспортные проблемы только усугубляют ситуацию. Отдельно депутат раскритиковал выделенные полосы для общественного транспорта.

«Я все лето ездил из Пышмы в центр. Ехал по выделенной полосе, платил штрафы, но ни разу не видел ни одного автобуса или троллейбуса. Делайте отдельные полосы для общественного транспорта, проспект Космонавтов это позволяет, или составляйте график движения общественного транспорта так, чтобы автобусы не ходили раз в час. Зачем отбирать у автомобилистов полосу и создавать пробки? Я с «Тойоты» не пересяду на ваш автобус непонятный», – заявил Колесников.

По итогам голосования двух комиссий прогноз социально-экономического развития города, предшествующего проекту бюджету, был принят. Но депутаты настояли протокольно отметить все накопившиеся вопросы к департаменту транспорта. «Если ответы не последуют на следующем заседании, это отразится на рассмотрении бюджета», – пригрозили избранники.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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