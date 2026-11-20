По указу губернатора Дениса Паслера директором департамента по охране животного мира Свердловской области назначен Илья Гурин. К своим обязанностям он приступает с 23 ноября, сообщает ДИП.

Ранее этот пост занимал Александр Кузнецов, возглавлявший ведомство с 2012 года. Илья Гурин окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности «биолог-охотовед». С 1996 по 2001 год прошел путь от старшего охотоведа до заместителя председателя правления Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов. С 2008 года занимал пост заместителя начальника отдела контроля за охраной, воспроизводством и использованием объектов охоты Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Свердловской области. С 2012 года работал заместителем директора областного департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира.

Напомним, сегодня стало известно, что Денис Мамонтов покинул пост министра природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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