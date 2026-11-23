23 ноября на этой неделе будет самым теплым днем. Далее синоптики прогнозируют постепенное снижение температуры к концу недели. Об этом сообщает Алексей Пулин в своем канале «Погода в Екатеринбурге».

Зона переохлажденных осадков, из-за которой был ледяной дождь и гололед в выходные, отступила. Тепло пришло в Екатеринбург еще в воскресенье, которое стало самым теплым за 18 лет. Сейчас в городе ожидается кратковременное повышение температуры до плюсовых отметок и дождь. Пик потепления должен прийтись на ночь понедельника, после чего начнется постепенное снижение температуры. Прогноз погоды на эту неделю:

23 ноября (пн): ночью +2°, днем +4°;

24 ноября (вт): ночью 0°, днем +2°;

25 ноября (ср): ночью -3°, днем +1°;

26 ноября (чт): ночью -1°, днем +1°;

27 ноября (пт): ночью -5°, днем -3°;

28 ноября (сб): ночью -8°, днем -6°;

29 ноября (вс): ночью -8°, днем -5°.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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