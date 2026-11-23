В пятницу, 20 ноября, пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что в нескольких микрорайонах города отключат горячую воду с 00:00 23 ноября до 12:00 27 ноября. Сегодня в пресс-службе Водоканала рассказали, что отключения воды не будет.

Отключение нужно было в связи с аварийно-восстановительными работами на водоводе диаметром 1200 миллиметров, который обеспечивает подачу холодной воды на Среднеуральскую ГРЭС.

Специалисты смогли провести ремонт без остановки водовода. В итоге запланированное на 23 ноября отключение не понадобилось.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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