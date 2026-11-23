В Свердловской области обсуждают кандидатуры на пост главы минспорта региона. В числе возможных претендентов три человека. Врио министра Андрей Зяблицев, который после отставки Леонида Рапопорта исполняет обязанности с сегодняшнего дня, на постоянное кресло не претендует. «Его устраивает его нынешняя должность», – отметил собеседник «Нового Дня».

Иван Алыпов

Первый, кого называют в числе возможных сменщиков Рапопорта, лыжник, обладатель бронзовой медали Олимпиады в Турине Иван Алыпов. Он коренной екатеринбуржец. Имеет опыт работы в госструктурах – с 2022 года трудится в должности замглавы департамента физкультуры и спорта Екатеринбурга. Курирует организацию и проведение спортивных мероприятий.

Дмитрий Путилин

Куда больший вес в спортивентах у другого возможного претендента на пост министра спорта Свердловской области – Дмитрия Путилина. Он также коренной свердловчанин, родился в Каменске-Уральском. Имеет достижения в спорте – чемпион мира по муай-тай, мастер спорта международного класса. С 2010 года возглавляет Федерацию муай-тай России. Участвовал в подготовке и проведении Чемпиона мира по футболу в Екатеринбурге в 2018 году, готовил форум SportAccord (должен был пройти в Екатеринбурге 2022 году), с 2024 года руководит оргкомитетом Всемирных игр дружбы.

Иван Клочков. Фото: «РМК Экстрим»

Наконец, третье имя, которое обсуждают в кулуарах, – Иван Клочков, которого назначили замглавы минспорта Свердловской области чуть больше полугода назад. Клочков единственный, кто не имеет спортивных достижений из обсуждаемых претендентов на пост главы министерства. Однако у него немалый опыт в организации спортмерпориятий. Он так же, как и Путилин, работал в оргкомитете ЧМ-2018 по футболу (был руководителем локального екатеринбургского комитета), некоторое время работал в ФК «Урал» и дирекции «Екатеринбург-Арены», был спортивным директором Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге и занимал аналогичную должность в оргкомитете Всемирных летних игр дружбы.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube