Свердловский областной суд оставил без изменений решение Верхнепышминского суда по делу о смерти ребенка после укуса клеща.

Трагедия произошла в мае 2024 года. Ребенок с матерью отдыхал в парке, где его укусил клещ. Мальчика доставили в больницу в этот же день. Клеща удалили, а ребенку ввели вакцину. Спустя две недели у мальчика поднялась температура. Сначала его госпитализировали в ГКБ № 40. Затем его перевели в Свердловскую областную клиническую больницу № 1, где он скончался в июне 2024 года.

В 2025 году родители погибшего обратились в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд после эпидемиологического расследования Роспотребнадзора выявил нарушения. Одним из них было отсутствие обработки территории парка от клещей.

Парк привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В судебном заседании представители ответчика заявляли, что ребенка могли укусить не на территории парка, а по дороге домой. Эти доводы опровергли истец и свидетели. Они рассказали, что по дороге домой остановок не делали, а клеща обнаружили только через 1,5-2 часа после отъезда, в машине.

Суд также установил, что парк должен был закрыть опасный маршрут на три месяца, но «Оленьи ручьи» этого не сделали. При этом территория не прошла обработку. Но в суде учли информацию об отсутствии у ребенка противоклещевой прививки, что могло повлиять на развитие осложнений.

В итоге суд частично удовлетворил иск. С парка взыскали по 1 миллиону рублей в пользу каждого из родителей.

Парк пробовал обжаловать решение, но коллегия не нашла оснований для пересмотра дела.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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