Врип главы Екатеринбурга Рустам Галямов внес правки в постановление, которое регламентирует правила озеленения в городе. Теперь в уральской столице не будут сажать березу повислую (Betula pendula Roth), так как это дерево относится к аллергенным породам. Ограничения распространяются на пешеходные улицы, тротуары, детские и спортивные площадки, территории школ, детских садов и больниц.

Ранее в списке деревьев и кустарников, рекомендованных к посадке на территории Екатеринбурге, было более 20 наименований. В их числе липа, ясень, вяз, дуб, лиственница, сосна, несколько видов яблони, клена, ели и тополя (мужские формы, которые не дают пуха).

Береза повислая – единственный вид березы, который разрешался к высадке, но сейчас исключен из списка. В 2026 году городские власти также приняли решение о постепенной замене на другие деревья клена ясенелистного (более известного как «американский клен»), который официально признан опасным инвазивным видом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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