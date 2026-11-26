В Свердловское заксобрание внесли проект о запрете продажи вейпов

Фракция КПРФ внесла на рассмотрение Свердловского заксо закон о запрете продажи вейпов в Екатеринбурге.

Как сообщили в проесс-службе СРО КПРФ, закон «Об установлении на территории Свердловской области дополнительных мер, направленных на охрану здоровья граждан» предлагает установить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них.

В пояснительной записке к законопроекту коммунисты подчеркивают, что хотя вейпы продвигают как безопасную альтернативу сигаретам, они все равно наносят вред здоровью курящего и окружающих.

Закон предлагается ввести в действие с 1 июня 2027 года до 1 марта 2032 года.

Инициатива разработана в соответствии с Федеральным законом, который разрешил вводить подобные ограничения с 1 марта 2027 года до 1 марта в 2032 года.

Например, подобный законопроект рекомендуют принять в Челябинской области на сегодняшнем заседании законодательного собрания. Кроме того, продажу вейпов намерены ограничить с 1 марта почти в 40 регионах страны.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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