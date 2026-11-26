Департамент транспорта Екатеринбурга предупредил горожан о сбоях в графике движения общественного транспорта из-за снегопада.

«Из‑за обильных осадков в городе наблюдаются задержки в движении общественного транспорта. Возможны отклонения от расписания и оперативные корректировки маршрутов. Рекомендуем планировать поездки с запасом времени и следить за обновлениями в нашем канале МАХ», – говорится в соцсетях департамента.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня выпало 40% месячной нормы снега. Предупреждение о непогоде продлено на 27 ноября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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