За ночь в Екатеринбурге выпало 13 мм мокрого снега, это 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигает 17 см, сообщили в Гидрометцентре.
Сильный снег также выпал в южных районах области, на востоке отмечают снег с дождем.
Циклон продолжит подниматься с Челябинской области на Свердловскую. Зона сильных снегопадов переместится на центральные и северо-восточные районы. Ослабление осадков ожидается после 13-14 часов. К вечеру на западе области может быть метель. Днем 27 ноября осадки ослабеют, а температура понизится еще на 5 градусов.
Напомним, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге утром появились 8-бальные пробки, а в Кольцово задерживаются рейсы.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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