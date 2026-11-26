За ночь в Екатеринбурге выпало 40% месячной нормы снега (ФОТО)

За ночь в Екатеринбурге выпало 13 мм мокрого снега, это 40% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигает 17 см, сообщили в Гидрометцентре.

Сильный снег также выпал в южных районах области, на востоке отмечают снег с дождем.

Циклон продолжит подниматься с Челябинской области на Свердловскую. Зона сильных снегопадов переместится на центральные и северо-восточные районы. Ослабление осадков ожидается после 13-14 часов. К вечеру на западе области может быть метель. Днем 27 ноября осадки ослабеют, а температура понизится еще на 5 градусов.

Напомним, из-за сильного снегопада в Екатеринбурге утром появились 8-бальные пробки, а в Кольцово задерживаются рейсы.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube